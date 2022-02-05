شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر: التنسيقية ساعدت فى ثقل خبرات الشباب للمشاركة فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، إن نادى مدربى التنسيقية قام بجهد كبير من تدريب نواب التنسيقية وأعضائها، مشيرا إلى أن تلك التدريبات ساعدت نواب التنسيقية فى استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية تحت قبة البرلمان، وكيفية التحرك في الشارع عن طريق الخدمات التى يقدمونها للمواطنين.

وأضاف محمد تيسير مطر خلال كلمة له فى الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا، إن نادى مدربى التنسيقية ساهم في خلق كوادر تدريبية من أعضاء التنسيقية ليحققوا الاستفادة والاستمرارية فى تدريب باقي الأعضاء، متابعا:"التدريبات أهلتنا وأعطتنا خبرات سابقة، والتنسيقية فتحت مجال التدريب للشباب من خارج التنسيقية في دوائر نواب التنسيقية، وساعدت الشباب في أن يكون لهم ثقل وخبرة في المشاركة في انتخابات المحليات من خلال جولات تدريب المحليات التي تعقدها التنسيقية في مقرات نوابها".

وذكر النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حصاد نشاط عمل نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ يثبت تحقيق نجاحات كبيرة من قبل النواب.

بدأ منذ قليل، الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض تجربة التنسيقية من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وأخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

كما يستعرض الصالون الذي يذاع على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة.

ومن المقرر أن يستعرض ويناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.