شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة: تنسيقية شباب الأحزاب نسيج طبيعى لحركة جيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية جاءت بعد مرحلة التفتت في الحالة الحزبية المصرية "مرحلة ما قبل 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013"، مضيفا :"كان هناك حالة صراع أيديولوجي يمنع تيارا يجلس مع الآخر، و لم يكن هناك تصور عام لقضايا رئيسية، وكانت القضية الوطنية في بعض الأحيان تغيب بسبب البعد الأيديولوجي و لم تكن هناك الأرضية الواضحة المشتركة القومية".

وأضاف إبراهيم الشهابى خلال كلمة له في الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن 30 يونيو لحظة استدعى فيها المصريون الدولة، والتفت حولها القوى الوطنية المصرية، مشيرا الى أن التنسيقية هي استجابة لتحدى رئيسى، استجابة لفكرة هل نستطيع بالهيكل الحزبى الحالي وبتنوع تياراته الشديدة أن ننشئ حالة حوار تصنع نظاما ديمقراطيا متنوعا، موضحا أن التنسيقية نسيج طبيعى لحركة جيل كامل.

كان بدأ الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض تجربة التنسيقية من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وأخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

كما يستعرض الصالون الذي يذاع على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة.

ومن المقرر أن يستعرض ويناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.