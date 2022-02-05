شاهد لحظة إخراج الطفل ريان من البئر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وسط فرحة عارمة في محيط البئر الذي سقط فيه الطفل ريان، نجحت فرق الإنقاذ بعد جهود استمرت لنحو 5 أيام في إخراج الطفل من البئر الذي سقط فيه.

ونقل الطفل ريان بسيارة إسعاف بعد إنقاذه من البئر الذي سقط فيه منذ 5 أيام، إلى مروحية طبية تمهيدًا لنقله إلى المستشفى.

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وخاضت فرق الإنقاذ المغربية، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل، ومدت فرق الإغاثة بدون توقف، الطفل بأنابيب الأوكسجين.