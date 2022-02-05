الإسعاف ينقل الطفل ريان تمهيدًا لنقله إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقل الطفل ريان بسيارة إسعاف بعد إنقاذه من البئر الذي سقط فيه منذ 5 أيام، إلى مروحية طبية تمهيدًا لنقله إلى المستشفى.

نجحت فرق الإنقاذ في المغرب مساء السبت في إخراج الطفل ريان الذي سقط في بئر يوم الثلاثاء الماضي، بعد جهود مكثفة من السلطات المغربية لإنقاذ الطفل.

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وخاضت فرق الإنقاذ المغربية، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل، ومدت فرق الإغاثة بدون توقف، الطفل بأنابيب الأوكسجين.