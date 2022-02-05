معرض القاهرة الدولي للكتاب يستقبل 326 ألف زائر في يومه العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن عدد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 53 بمركز مصر للمعارض الدولية تخطى حاجز المليون واستقبل فى يومه العاشر 326 ألف زائر ليعبر عن إدراك أبناء الوطن لأهمية المعرفة باعتبارها قاطرة للتنمية.

وقالت: إن الفعاليات المتنوعة المصاحبة تخلق حالة إبداعية متفردة تجمع الثقافة بالفنون، مشيدة بالإقبال الجماهيري على اجنحة العرض ومختلف الفعاليات.

وكان معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 53 قد شهد إقبالا كثيفا محققا حضورا ضخما للجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية فى مشهد حضارى مميز.