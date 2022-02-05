بالساطور.. الحبس سنة للمتهمة بالشروع فى قتل حماتها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم بالسجن لمدة عام لربة منزل بعد شروعها في قتل حماتها، باستخدام ساطور، بقرية كفر أبو ناصر مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح،وعضوية المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار على أحمد مشهور، و المستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي في القضية رقم 8026 لسنة 2021 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1446 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال "س.ع.ع"، محبوسة، 28 عامًا، ربة منزل ومقيمة قرية كفر أبو ناصر ، لأنها في يوم 27/6/2021 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، شرعت في قتل المجني عليها "أ.ع.س"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتلها وأعدت لذلك الغرض "سلاح أبيض" "ساطور" وتوشحت بغطاء وجه متجهة إلى مسكنها والذي أيقنت سلفا وجودها به، طارقة باب مسكنها ومتحيلة عليها للدلوف إلى داخله وما أن ظفرت بها منفردة وسنحت لها الفرصة مستديرة عنها المجني عليها مولية لها ظهرها حتى أشهرت ما بحوزتها من سلاح أبيض مباغتة إياها به بضربة استقرت برأسها دافعة إياها أرضًا موالية للاعتداء عليها بعدة ضربات من السلاح ذاته، مستقرة ضرباتها بوجه المجني عليها محدثة ما حل بها من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي الخاص بها قاصدة إزهاق روحها إلا أنها قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المجني عليه "أ.م"، 75 عامًا، فى تحقيقات النيابة أنها حال تواجدها بمسكنها تناهى إلى مسامعها صوت طرقات الباب و استبيانها الطارق تبينت المتهمة فى حلة بغطاء وجه متحيلة عليها للدلوف إلى مسكنها بغية إجراء رقية شرعية وما أن دلفت إلى مسكنها أبصرتها تستدير عنها مولية لها ظهرها حتى أشهرت ما بحوزتها من سلاح أبيض "ساطور" مباغتة إياها بضربة استقرت بمؤخرة رأسها دافعة إياها أرضًا وموالية الاعتداء عليها بعدة ضربات أخرى قاصدة إزهاق روحها.

فيما أكد الرائد محمد حلمي عصفور، معاون مباحث مركز شرطة دكرنس، فى شهادته أنه حال تواجده بديوان المركز حضرت إليه المتهمة وقرت له كونها القائمة بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض "ساطور" مرشدة عن مكانه فتمكن من ضبطه.

أضاف أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه على إثر خلاف سابق فيما بين المجني عليها والمتهمة قامت الأخيرة بإحضار السلاح الأبيض المضبوط من منزلها وتوجهت صوب مسكن المجني عليها وما إن ظفرت بها منفردة حتى كالت لها عدة ضربات باستخدام السلاح قاصدة إزهاق روحها.

أقرت المتهمة فى تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار أحمد توفيق، وكيل النيابة الكلية، بارتكابها الواقعة باستخدام "ساطور"، قاصدة إزهاق روح المجني عليها.