والدا الطفل ريان يقفان أمام مدخل النفق ترقبًا لإخراج ابنهما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ظهر والدا الطفل ريان، أمام مدخل النفق فيما يبدو استعدادًا لإخراج الطفل من البئر الذي سقط فيه، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأفادت القناة الثانية المغربية "M2" باستعداد فرق الإنقاذ لعملية إخراج الطفل ريان من البئر العميق حيث يتواجد منذ 5 أيام، بعد جهود مكثفة من السلطات المغربية لإنقاذ الطفل.

هذا وجرت تجهيزات في المستشفى الإقليمي بتطوان لاستقبال الطفل ريان، بينما تنتظر سيارة إسعاف أمام مدخل النفق، استعدادًا لنقل الطفل إلى المستشفى فور خروجه.

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.