الكتلة الصدرية تقاطع الانتخابات

فيما أعلن رئيس كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في البرلمان العراقي، السبت، أن أعضاء الكتلة سيقاطعون الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للعراق الاثنين، إلا أن ذلك التغيب لن يلغيها، إذ يشغل 73 مقعدا من أصل 329، ولذلك لا يعرقل تغيّب أعضائه عن الجلسة البرلمانية اكتمال النصاب.

والنواب العراقيون مدعوون لانتخاب رئيس جمهورية من أصل 25 مرشّحا، بمن فيهم اثنان هما الأوفر حظًا: الرئيس الحالي برهم صالح والوزير السابق هوشيار زيباري، ويقتضي العرف أن يشغل منصب رئيس العراق كرديٌ.