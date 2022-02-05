تفسير قلق بوتين من انضمام أوكرانيا إلى الناتو

تطمح أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، ولكن الحلف لا ينوي حاليًا تقديم دعوة لها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفساد الرسمي لأوكرانيا، وأوجه القصور في مؤسستها الدفاعية، وافتقارها إلى السيطرة على حدودها الدولية.

وهو ما خلق تساؤلًا عن سبب شعور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقلق من انضمام أوكرانيا إلى الناتو، التي نالت استقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي قبل نحو 30 عامًا.

ويذكر تقرير لوكالة AP، أن السبب المعلن هو أن أي توسع إضافي للناتو باتجاه الشرق من شأنه أن يشكل تهديدًا أمنيًا لروسيا. وتنكر واشنطن وحلفاؤها أن هذا مصدر قلق حقيقي، حيث لا يوجد بلد في الناتو يهدد باستخدام القوة ضد روسيا.

ضمان قانوني

ويبين التقرير أن الروس يطالبون بضمان قانوني لحرمان أوكرانيا من عضوية الناتو، مع العلم أن الناتو من حيث المبدأ لم يستبعد أبدًا العضوية المحتملة لأي دولة أوروبية - حتى روسيا - ولكن ليس لديه خطة لبدء أوكرانيا على الطريق نحو العضوية في المستقبل المنظور.و المبدأ الذي استشهد به حلف الناتو هو أن جميع الدول يجب أن تكون حرة في اختيار من تصطف معهم.

وعلى نطاق أوسع، يريد بوتين من الناتو سحب وجوده العسكري الحالي في أوروبا الشرقية، والذي يتضمن سلسلة من التدريبات الدورية بانتظام في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وجميعها من دول الاتحاد السوفيتي السابق. لا توجد قوات أمريكية متمركزة بشكل دائم في دول البلطيق الثلاث. يقول البنتاجون إن هناك حاليًا حوالي 100 يخدمون في جولة دورية في ليتوانيا وحوالي 60 في إستونيا ولاتفيا مجتمعين.

كما يعارض بوتين وجود الدفاع الصاروخي لحلف الناتو في رومانيا، وهي دولة تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، وقاعدة مماثلة قيد التطوير في بولندا، قائلًا إنه يمكن تحويلها إلى أسلحة هجومية قادرة على تهديد روسيا. وافق الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع على إرسال 2700 جندي أمريكي إضافي إلى أوروبا الشرقية - 1700 إلى بولندا و 1000 إلى رومانيا - بالإضافة إلى 300 إلى ألمانيا.

علاقات تاريخية

وتتمتع أوكرانيا بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة مع روسيا، وقد أكد بوتين مرارًا وتكرارًا أن الروس والأوكرانيين «شعب واحد». لقد قال إن أجزاء كبيرة من الأراضي الأوكرانية هي أجزاء تاريخية من روسيا تم منحها بشكل تعسفي لأوكرانيا من قبل القادة الشيوعيين في ظل الاتحاد السوفيتي.

غير أن تصرفات بوتين ساعدت في تقوية شعور الأوكرانيين بالهوية الوطنية. بعد أن استولت روسيا على شبه جزيرة القرم وحرضت على التمرد في شرق أوكرانيا في عام 2014، نمت رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الغرب والانضمام إلى الناتو.

وصف بوتين مؤخرًا قلقه بشأن أوكرانيا بشكل أكثر تحديدًا. لقد رسم سيناريو قد تستخدم فيه أوكرانيا القوة العسكرية لاستعادة شبه جزيرة القرم أو لاستعادة المناطق في شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الآن بشكل فعال الانفصاليون المدعومون من روسيا.

قال بوتين: «تخيل أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الناتو وتبدأ تلك العمليات العسكرية». هل يجب أن نحارب الناتو إذن؟ هل فكر أحد في ذلك؟

تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو؟

- يوجد عرض عضوية لأوكرانيا من الناتو ولكن ليس في المستقبل المنظور

- اقتربت من الحلف بمرور الوقت، بدءًا من إنشاء ميثاق الناتو وأوكرانيا في عام 1997

- أعلن رؤساء حكومات الناتو علنًا في عام 2008 أن أوكرانيا وجورجيا، ستصبحان أعضاء في الناتو

- قررت الولايات المتحدة وقادة آخرون في الناتو حول أوكرانيا وجورجيا عدم منحهم ما يُعرف بخطة عمل العضوية النهائية.