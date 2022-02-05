تزامناً مع التوتر مع اوكرانيا.. دورية لقاذفتين روسيتين فوق بيلاروسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلنت السلطات الروسية عن قيام قاذفتين روسيتين من طراز “تو-22إم3″، اليوم السبت، بإجراء دورية في المجال الجوي البيلاروسي في تحليق استمر نحو 4 ساعات، وسط توتر متزايد بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: “نفذت قاذفتان بعيدتا المدى من نوع تو-22إم3 تتبعان القوات الجوية الفضائية دورية في المجال الجوي لجمهورية بيلاروس”.

وأضافت الوزارة: “تم خلال تحليق طائرتي الطيران بعيد المدى التدرب على تمرينات خاصة بتنفيذ مهام مشتركة مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية”.

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ كل المهمات المحددة خلال تحليق استمر 4 ساعات، لافتا إلى أن القاذفتين عادتا بعد ذلك إلى مطار المرابطة الدائمة في روسيا.

وتستضيف بيلاروس، التي نشرت فيها سابقا روسيا منظومات صواريخ للدفاع الجوي من نوع “إس-400″، تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدعي فيه السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو جديدة” للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.