واشنطن تدعو طوكيو لفرض عقوبات “اقتصادية” على موسكو

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 52 دقيقة

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، حليفتها اليابان، ببحث مسألة فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، في حال قامت الأخيرة بأي عمل عسكري تجاه أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة “كيودو” اليابانية.

وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن هذه المسألة صعبة للغاية بالنسبة لليابان إذ أن سياسة العقوبات قد تؤدي إلى تدهور علاقاتها مع روسيا وتؤثر سلبا على المفاوضات حول معاهدة السلام. ومع ذلك تتوقع طوكيو أن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى اليابان في النصف الثاني من شهر مايو القادم.

ورفض وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي الإجابة الأسبوع الجاري عن السؤال الصحفي حول احتمال فرض عقوبات على روسيا “في حال هجومها على أوكرانيا” واصفا إياه بأنه هجوم افتراضي. وتدل نتائج استطلاع للرأي العام الذي أجرته صحيفة “Nikkei” اليابانية مؤخرا، أن موقف المجتمع الدولي بهذا الشأن انقسم بالتساوي تقريبا حول ما إذا كان ينبغي على البلاد الانضمام إلى سياسة العقوبات التي يفرضها الغرب. ويرى 45% من الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب على اليابان “أخذ قراراتها بشكل مستقل اعتمادا على مستوى علاقاتها مع روسيا”، فيما يرى 43% من الذين شملهم الاستطلاع أن طوكيو يجب أن تؤيد واشنطن في هذه المسألة.

يذكر أن الصراع بين كييف وموسكو تعود جذوره إلى سنوات مضت، إذ انطلق منذ العام 2014، حين شهد الشرق الأوكراني حربا بين القوات الأوكرانية، وانفصاليين موالين لروسيا، اتهم الكرملين برعايتهم ودعمهم عسكريا وماليا. وفي العام نفسه، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، لتشعل مزيدا من التوتر بين الطرفين.