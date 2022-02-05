شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين المسار الذي سيسلكه المسعفون بعد إخراج ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام عن مصادر بالسلطات المغربية أنها قامت بتأمين المسار الذي سيسلكه المسعفون بعد إخراج ريان.

يأتي هذا في الوقت الذي تشارف فيه عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان على الانتهاء وسط ترقب واسع.

وكان عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان في إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني، قد كشف قبل قليل أن المسافة الفاصلة بين فرقة الإنقاذ والطفل العالق في حفرة مائية لا تتجاوز سبعين سنتيمترا.

وأكد الثمراني، في الوقت ذاته أن تواجد الفريق الطبي بالنفق تجريبي فقط.. وأعمال الحفر مستمرة.