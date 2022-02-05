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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد والدي ريان.. إهداء عمرة لـ «عمي علي الصحرواي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
قررت مجموعة حسين حجازي، المتخصصة في الحج والعمرة بالمملكة، منح عمرة هدية للشخص الملقب بـ “عمي علي” الصحراوي؛ وذلك بعد مبادرتها الأولى المتمثلة في إهداء والدي الطفل ريان عمرة شاملة لكافة التكاليف.
“عمي علي” هو الذي الرجل أوكلت إليه رفقة فريقه مهمة الحفر الأفقي، للوصول إلى مكان تواجد الطفل ريان.
وقال حسين حجازي، رئيس المجموعة الرائدة في تنظيم الحج والعمرة إن هذه الالتفاتة تأتي “نظير ما قدم عمي علي وأبدع من جهود دون كلل وملل لخروج الطفل ريان”.
وطالب حسين حجازي، أنه على من يعرف هذا الرجل (عمي علي) أن يبلغه أن المجموعة أهدته عمرة هو ووالدا ريان وترغب في التواصل معهم جميعا.
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