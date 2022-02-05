شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: مقتل 20 متمردا في اشتباكات على مدى 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الباكستاني اليوم السبت إن 20 متمردا وتسعة جنود قُتلوا في الأيام الماضية خلال هجمات شنها مسلحون على قاعدتين عسكريتين في إقليم بلوخستان بجنوب غرب البلاد وتصدي الجيش لتلك الهجمات.

وبدأت الهجمات، وهي الأكبر منذ سنوات من قبل متمردين، مساء الأربعاء الماضي.

وذكر الجناح الإعلامي للجيش في بيان "زهاء 20 متمردا قُتلوا خلال عمليتين في بنجور وناوشكي، والقوات الأمنية أتمت عملية التطهير اليوم".