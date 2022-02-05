شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نشوى الشريف: التنسيقية أعطت حالة من التفاؤل للشباب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية حركت المياة الراكدة وخلية نحل، مضيفا أن التنسيقية أعطت حالة من التفاؤل للشباب المصرى للمشاركة في الحالة السياسية في ظل قيادة سياسية حكيمة وواعية وتعلم مدى أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية .

وأضافت نشوى الشريف خلال كلمة لها في الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنسيقية الأحزاب أول منصة حوارية شبابية استطاعت أن تجمع جميع الأطياف السياسية على منصة حوارية واحدة، مشيرة الى أنه منذ 3 سنوات تم إطلاق التنسيقية وأنها استطاعت خلال الثلاث سنوات أن تكون عابرة للدول.

بدأ منذ قليل، الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض تجربة التنسيقية من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وأخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

كما يستعرض الصالون الذي يذاع على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة.

ومن المقرر أن يستعرض ويناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.