شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: تنسيقية الأحزاب أهم متغير بالحياة السياسية وأعطت أملا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة كان لابد منها، لأن مصر عاشت هذه التجربة في الستينات والسبعينات من القرن الماضى، من خلال منظمة الشباب التي كانت تجمع الشباب المصرى، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أحزاب مصرية متواجدة، ولكن كان هناك تنظيم قائد هو تحالف كل قوى الشعب العامل، وأن هذه المنظمة تخرج منها كل سياسيين مصر في السبعينات والتسعينات.

وأضاف ناجى الشهابى خلال كلمة له في الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: بعد عودة الأحزاب السياسية بقرار الرئيس الراحل أنور السادات وتحويل المنابر الى أحزاب، تصورنا أن تقوم الأحزاب السياسية بهذا الدور وأن يكون لديها شباب قادر على الممارسة وعلى الاختلاف، موضحا أن تجارب الأحزاب المصرية كانت تجارب قاصرة، وكان هناك اجتهادات ولكنها لم تأخذ بمفهوم تأسيسى للشباب.

ولفت ناجى الشهابى الى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي الامتداد الطبيعى لمنظمة الشباب، متابعا:" لم يكن في خيال أحد أنه من الممكن أن يكون هناك كيان يجمع شباب مصر، التنسيقية جعلت شباب مصر يتنافس من أجل مصر والوطن، مصلحة مصر وقضاياها القومية رقم واحد عند أعضاء التنسيقية، التنسيقية أهم وأعظم متغير في الحياة السياسية لأنها حركت المياه الراكدة وأعطت أمل للشباب".

وبدأ منذ قليل، الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض تجربة التنسيقية من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وأخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

كما يستعرض الصالون الذي يذاع على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة.

ومن المقرر أن يستعرض ويناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.