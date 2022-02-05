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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام حفر.. أحد أبطال الجرافات رفض الراحة حتى خروج الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
وراء الصورة دائما كثير من التفاصيل والحكايات، وفي تفاصيل الأحداث مع أزمة الطفل ريان، كان هناك أبطال نالوا الإعجاب، واستحقوا عن جدارة لقب أبطال.
و لعل أبرز ما أثار إعجاب وإشادة المغاربة سواء الحاضرين في موقع الحادث، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هم سائقو الجرافات الذين لم يتوقفوا عن الحفر منذ الأربعاء الماضي.
وأشاد عدد من المغاربة بالعمل البطولي لسائقي الجرافات، خصوصا في ظل صعوبة المكان، الذي يوجد فوق الجبال، والخوف من انهيار التربة.
و في تصريحات من أحد سائقي الجرافات، فإنه رفض التوقف لأخذ قسط من الراحة إلى حين العثور على الطفل ريان.
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