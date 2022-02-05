شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المغربي: سيتم الإعلان عن تطورات وضع الطفل ريان قريبا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه سيتم إعلان تطورات وضع الطفل ريان قريبا، وذلك بعد نجاح فرق الإنقاذ في الوصول إليه.

وأضاف بوريطة أن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع ريان، فيما يباشر فريق طبي تقديم الإسعافات للطفل داخل النفق تمهيدا لإخراجه ونقله لمستشفى متخصص، وفقا لـ”العربية”.

في سياق متصل، أفادت وسائل مغربية أن الطفل ريان الذي تم إنقاذه بعد عمليات حفر استمرت لخمسة أيام يعاني من إصابة في الدماغ والرئة وكسور متعددة.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه فرق الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من فتحة النفق، فيما أكدت مصادر مطلعة أن فريقا طبيا أشرف على إخراج الطفل ريان من البئر.

يذكر أن عملية إنقاذ الطفل ريان، تصدرت عناوين الصحف العربية والعالمية، فيما تتواصل عملية إنقاذه وإخراجه من النفق المظلم.

يشار إلى أن الطفل ريان، خمس سنوات، كان قد سقط، ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة، والتي يصعب النزول فيها، كما أثارت قصة الطفل ريان اهتماماً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقباً كبيراً لعمليات الإنقاذ.