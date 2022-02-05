شكرا لقرائتكم خبر عن والدا ‎الطفل ريان داخل النفق وهو على قيد الحياة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت ‏مصادر مغربية أن والدي الطفل ريان نزلا من عربة الإسعاف التي كانا ينتظران فيها، وتوجها صوب ابنهما داخل النفق.

وأكدت المصادر أن ريان على قيد الحياة، والحمد لله، وأنه يحتاج إلى بعض الإسعافات الأساسية في مكانه قبل تحريكه إلى سيارة الإسعاف.

هذا وقد تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى الطفل ريان في البئر الذي سقط به منذ يوم الثلاثاء الماضي، في عملية مُعقدة استمرت 5 أيام.

وأكدت وسائل إعلام أن الطفل ريانيعاني من إصابة في الدماغ والرئة وكسور متعددة.

وكانت السلطات المغربية قد أعدت مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.

وسقط الطفل المغربي ريان في حفرة مائية جافة، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظرًا لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.