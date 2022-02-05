شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل طبي عاجل للطفل ريان داخل النفق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ذكرت وسائل إعلام مغربية أن فريقا طبيا يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضون، وصلوا إلى داخل النفق الذي يتواجد به الطفل ريان، حيث استطاعوا الوصول إليه، وفق ما أكدته مصادر من مسرح عملية الإنقاذ.
وقالت صحيفة هسبريس المغربية إنه لا تزال سيارة إسعاف مرابطة بالقرب من مكان سقوط الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.
يذكر أن وسائل إلام تناقلت أن الطفل ريان يعاني بعد إنقاذه من إصابة في الدماغ والرئة وكسور متعددة.
وهنا خبير يوضح اسباب التأخر حتى اللحظة وسيناريوهات الخروج..
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