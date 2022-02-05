شكرا لقرائتكم خبر عن بالدموع.. الشاب الذي نزل إلى البئر يروي تفاصيل أصعب اللحظات لإنقاذ ريان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
روى الشاب محمد الذي نزل إلى البئر تفاصيل نزوله من دخل فتحة البئر العميق، لإنقاذ الطفل ريان.
وأضاف الشاب المغربي، والذي بدا عليه التأثر الشديد والدموع تنهمر من عينيه، أنه نزل من البئر، وكل ما كان يشغله هو كيف ينقذ هذا الطفل الصغير ويخرج به من البئر سالما.
وأضاف أنه نزل لمسافة ليست بالهينة داخل البئر، ولم يستطع أن يواصل بسبب عمق وضيق البئر وهمت فرق الإنقاذ لرفع بالحبال مجدداً.
يذكر أن وسائل مغربية أفادت أن الطفل ريان الذي تم إنقاذه بعد عمليات حفر استمرت لخمسة أيام يعاني من إصابة في الدماغ والرئة وكسور متعددة.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه فرق الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من فتحة النفق.
وأكدت مصادر مطلعة أن فريقا طبيا أشرف على إخراج الطفل ريان من البئر.
يذكر أن عملية إنقاذ الطفل ريان، تصدرت عناوين الصحف العربية والعالمية، فيما تتواصل عملية إنقاذه وإخراجه من النفق المظلم.
يشار إلى أن الطفل ريان، خمس سنوات، كان قد سقط، ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة، والتي يصعب النزول فيها.
وأثارت قصة الطفل ريان اهتماماً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقباً كبيراً لعمليات الإنقاذ.
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