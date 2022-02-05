شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات عناق مؤثرة لمنقذي الطفل ريان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عناقا مؤثرا لمنقذي الطفل ريان، والذين عملوا على مدار 5 أيام دون كلل أو ملل لإنقاذ حياة الطفل ريان الذي سقط في بئر عميقة بقرية شفشاون بالمملكة المغربية.

وتظهر الصور تلك اللحظات المؤثرة لطاقم الإنقاذ المغربي. وذلك بعدما تكمنوا من الوصول إلى الطفل ريان في البئر الذي سقط به منذ يوم الثلاثاء الماضي، في عملية مُعقدة استمرت 5 أيام.

وأكدت وسائل إعلام أن الطفل ريانيعاني من إصابة في الدماغ والرئة وكسور متعددة، وذلك بعد أنتم توفير مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.

وسقط الطفل المغربي ريان في حفرة مائية جافة، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظرًا لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.