شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإنقاذ تستعد لإخراج الطفل ريان من فتحة النفق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أفادت وسائل إعلام مغربية أن فرق الإنقاذ تستعد لإخراج الطفل ريان من فتحة النفق، وفقا لخبر عاجل نشرته العربية.

وأكدت مصادر مطلعة، بحسب “العربية”، أن فريقا طبيا أشرف على إخراج الطفل ريان من البئر.

يذكر أن عملية إنقاذ الطفل ريان، تصدرت عناوين الصحف العربية والعالمية، فيما تتواصل عملية إنقاذه وإخراجه من النفق المظلم.

ويتابع الملايين حول العالم عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر للمياه “جاف”، بالقرب من مدينة شفشاون شمالي المغرب، وتجري محاولات إنقاذه منذ يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن الطفل ريان، خمس سنوات، كان قد سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة جدا، والتي يصعب النزول فيها.

وأثارت قصة الطفل ريان اهتماماً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقباً كبيراً لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم “أنقذوا ريان” قائمة الأكثر تداولاً في المغرب والعالم العربي.

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