شكرا لقرائتكم خبر عن قاذفتان روسيتان تحلقان فوق بيلاروس وسط توترات بشأن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسلت روسيا، اليوم السبت، قاذفتين بعيدتي المدى مزودتين بقدرة نووية في دورية فوق حليفتها بيلاروس وسط تصاعد التوترات حول أوكرانيا ، حسبما أفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفتين "تى يو - 22 إم 3" مارستا التفاعل مع القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية خلال مهمة استغرقت أربع ساعات.

وجاء هذا بعد عدة دوريات مماثلة فوق بيلاروس المتاخمة لأكرانيا شمالا.

وجاءت المهمة فى الوقت الذي نقل فيه الكرملين قواته من سيبيريا والشرق الأقصى الى بيلاروس للقيام بتدريبات مشتركة كاسحة . وأضاف الانتشار إلى الحشد العسكرى الروسي بالقرب من أوكرانيا مما غذى المخاوف الغربية من غزو محتمل .

وتنفي روسيا نيتها غزو أوكرانيا رغم الحشود العسكرية قرب الحدود.