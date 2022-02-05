وزيرة الصحة الفلسطينية: إشغال المستشفيات بمصابي كورونا وصل للحد الأقصى

غزة: قالت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، إن نسبة إشغال المستشفيات الحكومية بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا وصلت إلى الحد الأقصى.

وأضافت في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) أن وزارة الصحة أغلقت بعض الأقسام في المستشفيات الحكومية مثل أقسام الجراحة والعظام وحولتها إلى أقسام لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت الوزيرة في بيان اليوم أن هناك 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 264 مريضا، بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وطالبت الوزيرة "مستشفيات القطاع الخاص بفتح أبوابها لتساعد في معالجة مرضى كورونا، لوجود أعداد كبيرة من المرضى الذين يحتاجون فعلا الإدخال للمستشفيات.

وقالت: إننا نمر في وضع وبائي ليس سهلا إذ تجاوز عدد الحالات المصابة الذروة المتوقعة، وبناء عليه تم إغلاق المدارس (يوم الخميس الماضي) حتى بداية الأسبوع المقبل لأنه تبين أنها مصدر للعدوى.

وأضافت أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 46 بالمئة وتم التوصل إلى أن المدارس هي مصدر العدوى بعد إجراء فحوصات لأعداد كبيرة من الطلبة وتبين إصابتهم.

وأعلنت الوزيرة الفلسطينية عن تسجيل 3051 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 1737 في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في التقرير اليومي لإصابات كورونا أنه تم كذلك تسجيل 8 وفيات منها 6 في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة.

وذكر العديد من مسؤولي القطاع الصحي أن الأرقام المعلنة حول المصابين بفيروس كورونا لا تعكس الأرقام الحقيقية لأعداد المصابين فعلياً، والتي ربما تصل إلى ثلاثة أضعاف أو اكثر.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تطعيم نحو 60 بالمئة من الفئة المستهدفة في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و30 بالمئة من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).