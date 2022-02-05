شكرا لقرائتكم خبر القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية باكستانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس، أن قوات الجيش نفذت عملية على معقل موقت للإرهابيين في منطقة «بنجكور»، ضمن حملة التمشيط الجارية في إقليم بلوشستان، حيث جرى تبادل إطلاق النار بشكل مكثف مع الإرهابيين، ونجحت قوات الجيش في القضاء عليهم.
وأضاف أن بين القتلى 2 من الإرهابيين البارزين، وهما الكوماندر سمير بهار، والكوماندر ألطاف لالك، إلى جانب بهلان بلوش، وجميعهم كانوا متورطين في تنفيذ العمليات الإرهابية التي شهدها إقليم بلوشستان أخيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية باكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.