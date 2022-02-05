شكرا لقرائتكم خبر القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية باكستانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في القضاء على 3 عناصر إرهابية، ومصادرة كمية من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس، أن قوات الجيش نفذت عملية على معقل موقت للإرهابيين في منطقة «بنجكور»، ضمن حملة التمشيط الجارية في إقليم بلوشستان، حيث جرى تبادل إطلاق النار بشكل مكثف مع الإرهابيين، ونجحت قوات الجيش في القضاء عليهم.

وأضاف أن بين القتلى 2 من الإرهابيين البارزين، وهما الكوماندر سمير بهار، والكوماندر ألطاف لالك، إلى جانب بهلان بلوش، وجميعهم كانوا متورطين في تنفيذ العمليات الإرهابية التي شهدها إقليم بلوشستان أخيرا.