شكرا لقرائتكم خبر فضيحة الحفلات تهدد بإسقاط رئيس وزراء بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال آرون بيل المشرع البريطاني وعضو حزب المحافظين الحاكم، «إنه قدم طلبا لحجب الثقة عن بوريس جونسون، على خلفية حفلات فترة الإغلاق».

وأشار بيل إلى أن تعامل رئيس الوزراء مع قضية الحفلات التي أقيمت في داونينج ستريت أثناء فترة الإغلاق جعلت موقفه غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه.

ومن أجل إزاحة جونسون عن زعامة حزب المحافظين، ومن ثم عن رئاسة الحكومة، ينبغي أن يرسل 54 نائبا من المحافظين رسالة إلى «لجنة 1922» بالحزب، مطالبين بتصويت على حجب الثقة.

وقال بيل إنه يشعر بخيبة أمل شديدة بعدما دعم جونسون ليصبح زعيما للحزب، وأضاف، في بيان نشر على «تويتر»، «ومع ذلك فإن خيانة الثقة التي تجلت في ما شهده 10 داونينج ستريت من أحداث، وطريقة التعامل معها، تجعل موقفه غير مقبول».

وقدم رئيس وزراء البريطاني اعتذاره أمام البرلمان على خلفية إقامة حفلات خلال الحظر المفروض بسبب وباء كورونا، وجاء ذلك على خلفية تقرير داخلي حول فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية عن وقوع «أخطاء في القيادة وفي التقدير».

واعتذر جونسون عن أخطاء ارتكبت، وقال إنه حضر حفلا متصورا أنه لقاء عمل، لكنه رفض دعوات له بتقديم استقالته.