أشتية: المقاربة الجزائرية لتعزيز الوحدة الفلسطينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أهمية المساعي التي تبذلها بلاده حاليا لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهو ما من شأنه أن يقدم مساهمة كبيرة في المسار التحضيري للقمة العربية المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رئيس الوزراء الفلسطيني أمس بأديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية، «حيث تم استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية وآفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف»، حسب بيان للخارجية الجزائرية.

ووفقا للبيان «فقد تم التطرق إلى الاستحقاقات العربية المقبلة ودورها في تعزيز محورية القضية الفلسطينية في سياق العمل العربي المشترك».

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن بالغ تقديره للدعم الكبير للرئيس عبدالمجيد تبون ومواقفه القوية المدافعة عن القضية الفلسطينية والتي لاقت ترحيبا كبيرا وسط كل شرائح الشعب الفلسطيني، مذكرا بالصدى الكبير الذي حققته الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عباس إلى الجزائر أخيرا.

كما أشاد أشتية «بالمقاربة التي طرحتها الجزائر في سبيل توفير أسباب نجاح القمة العربية المقبلة بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية»، وطبقا للبيان «شكل اللقاء فرصة أيضا للتأكيد على المكانة الخاصة التي تحظى بها القضية الفلسطينية في منظمة الاتحاد الأفريقي وآفاق تعزيزها بمناسبة القمة الأفريقية التي تجري أشغالها بأديس أبابا ابتداء من أمس».