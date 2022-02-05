2000 كرتون تمور سعودية للمحتاجين في حضرموت

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ووزع المركز أمس مواد إيوائية على أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأردنية الأكثر احتياجا، حيث جرى توزيع 2706 بطانيات و1353 حقيبة شتوية على 1353 أسرة، في محافظات جرش، الزرقاء، معان، إربد.
وفي الإطار نفسه، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.
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