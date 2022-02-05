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2000 كرتون تمور سعودية للمحتاجين في حضرموت

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزعت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 2000 كرتون من التمور للأسر النازحة والفئات المحتاجة والأيتام بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، استفادت منها 2000 أسرة، ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة للشعب اليمني.

ووزع المركز أمس مواد إيوائية على أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأردنية الأكثر احتياجا، حيث جرى توزيع 2706 بطانيات و1353 حقيبة شتوية على 1353 أسرة، في محافظات جرش، الزرقاء، معان، إربد.

وفي الإطار نفسه، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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