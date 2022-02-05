التحالف يضرب أهدافا مشروعة في صنعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد قوات الجيش اليمني بإسناد مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية لاقتحام مدينة حرض الحدودية بمحافظة حجة، حيث أمهلت مئات الحوثيين، المتمركزين داخل مدينة حرض، عبر مكبرات الصوت لتسليم أنفسهم لقوات الجيش قبل البدء في اقتحام المدينة، بعد يوم من انطلاق عملية عسكرية كبيرة للجيش اليمني تمكن خلالها من السيطرة على معسكر «المحصام» الاستراتيجي وقطع خطوط الإمداد على المئات من ميليشيات الحوثي ليكون بذلك قد أحكم قبضته على المدينة وحصار الحوثيين داخل مدينة حرض.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر أمس، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية. وأشار إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرض في اليمن ضمن منطقة العمليات. كما أكد التحالف أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية. وكان التحالف قد أعلن أن «ألوية اليمن السعيد» بدأت تطهير مدينة حرض بمحافظة حجة من آلاف الألغام الحوثية، مؤكدا أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصا على سلامتهم، وأفاد في بيان بأنه يدعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكافة المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية. كما أعلن التحالف تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدا أن الاستهدافات دمرت 9 آليات حوثية وأسفرت عن خسائر بشرية.

وكان قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح دعا عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية المختبئة داخل مدينة حرض بمحافظة حجة إلى تسليم أنفسهم ولهم الأمان والضمان، مؤكدا أن قوات الجيش قطعت عنهم خطوط الإمداد وباتت تطوق المدينة وليس أمامهم سوى الاستسلام أو الموت.

وفي جبهة مران بصعدة المعقل الرئيس للحوثي تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على محور مران بجبهة الملاحيط بمديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة، ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية. وأوضح قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي «إن العملية العسكرية تأتي في إطار قوات ألوية اليمن السعيد الهادفة إلى تحرير كامل التراب اليمني واستعادة الشرعية والقضاء على الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة إيرانيا». وأضاف «إن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت سلسلة هجمات وغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة في جبهة الملاحيط».

وتركزت أغلبها على منطقة مران في مديرية حيدان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. كما، أشار إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. يذكر أن الجيش اليمني، مدعوما من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

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