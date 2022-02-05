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تكفيريون يزورون الجواز الصحي بتونس

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- بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الداخلية التونسية إنها ضبطت عصابة تخصصت في تزوير جوازات صحية من أعضائها التكفيريين الذين يرفضون النظام المدني.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن وحدة لمكافحة الإرهاب تمكنت من الكشف عن العصابة التي تنشط بالعاصمة والمناطق المجاورة لها.

وأفادت بأنها تضم عناصر تكفيرية ترفض التطعيم (ضد فيروس ) لعدم اعترافها بإجراءات النظام المدني، وفق ما كشفت عنه الأبحاث.

وتحقق النيابة العامة مع أفراد العصابة، كما أصدرت بطاقتي إيداع بالسجن ضد اثنين من عناصرها.

وفرضت السلطات منذ 22 ديسمبر إلزامية حمل الجواز الصحي الذي يثبت استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا في مراكز العمل والمؤسسات العمومية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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