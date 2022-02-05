تكفيريون يزورون الجواز الصحي بتونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الداخلية التونسية إنها ضبطت عصابة تخصصت في تزوير جوازات صحية من أعضائها التكفيريين الذين يرفضون النظام المدني.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن وحدة لمكافحة الإرهاب تمكنت من الكشف عن العصابة التي تنشط بالعاصمة والمناطق المجاورة لها.

وأفادت بأنها تضم عناصر تكفيرية ترفض التطعيم (ضد فيروس كورونا) لعدم اعترافها بإجراءات النظام المدني، وفق ما كشفت عنه الأبحاث.

وتحقق النيابة العامة مع أفراد العصابة، كما أصدرت بطاقتي إيداع بالسجن ضد اثنين من عناصرها.

وفرضت السلطات منذ 22 ديسمبر إلزامية حمل الجواز الصحي الذي يثبت استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا في مراكز العمل والمؤسسات العمومية.