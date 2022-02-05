مقتل 10 أشخاص بانفجار جنوب الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 10 أشخاص وأصيب شخصان آخران في انفجار لغم لدى مرور حافلة صغيرة كانوا يستقلونها قرب مدينة كيسمايو جنوب الصومال. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد مسؤول أمني أن الإرهابيين يزرعون الألغام على طول طرق تسلكها سيارات مدنية.



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