خلاف على ثمن المتعة الحرام.. تفاصيل محاكمة سيدة و4 متهمين بقتل شابين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم تأجيل محاكمة سيدة و4 أشخاص آخرين إلى جلسة 9 مارس المقبل لسماع المرافعة وذلك بعد اتهامهم باستدراج شاب ونجل عمه وقتلهما.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح،وعضوية المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار على أحمد مشهور، و المستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي.في القضية رقم 16542 لسنة 2021 جنايات دكرنس والمقيدة برقم 2060 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال "م.م.ط.ا"، 23 عامًا، مبلط سيراميك، وشقيقه "إ"، محبوس، 21 عاما، فلاح، و"ع.م.م.ع"، 19عاما، عامل معمار، ويقيمون قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، و"ع.إ.ح.إ"، محبوسة، 33 عاما، ومقيمة بقرية ميت رومي مركز دكرنس لأنهم في يوم 22/10/2021 بدائرة مركز دكرنس – محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليهما "عمر إبراهيم محمد دياب عمر، ونجل عمه محمود محمد محمد دياب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد .

وتضمن أمر الإحالة ان المتهمة الخامسة استدرجت المجني عليهما بالدراجة الآلية قيادة المتهم الرابع للمكان المتفق على ارتكاب الجريمة، وبوصولهما بادر الأول بضرب المجني عليه الأول بسلاح أبيض"سنجة على رأسه فأسقطه أرضا ثم تحصل على سلاح أبيض"مطواة" من المتهم الثاني مسددا له طعنة استقرت بصدره، ولمحاولة المجني عليه الثاني الذود عنه بادره المتهم الثالث بطعن بسلاح أبيض مطواة عدة طعنات استقرت بصدره ثم عاجلهما المتهم الثاني بالسلاح الأبيض "سنجة" مسددا لهما عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسديهما للتأكد من مفارقتهما الحياة حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة لتأمينهم والشد من أزرهم قاصدين إزهاق روحيهما.

وأدلي الرائد محمد البنا، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس فى ذلك الوقت بشهادتة، أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه الأول والمتهمة الخامسة نشب على إثرها خلافًا فيما بينهما حول المقابل المادي الذي تتقاضاه فاعتدى المجني عليه على المتهمة بالضرب ما أوغر صدرها قبله فعقدت العزم على التخلص منه وذلك بأن اتفقت مع المتهم الأول على الانتقام منه.