العثور على جثة مدير وحدة صحة الجبلايات في ترعة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

عثر الأهالي في السويس على جثمان طبيب صيدلي في ترعة السويس الرئيسية، ونقل رجال الإسعاف المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كان أهالي منطقة الهويس نهاية الترعة في حي الأربعين، شاهدوا جثة طافية على وجه المياه، فأبلغوا شرطة النجدة بالواقعة.

انتقلت قوة من قسم شرطة الأربعين إلى منطقة غرق الشاب، وأفادت المعاينة أن الجثمان للدكتور الصيدلي عبدالله علي حنفي مدير وحدة صحة الجبلايات.

باشرت نيابة السويس التحقيق في الواقعة وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثمان المتوفي لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة.