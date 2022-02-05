لخدمة 3 آلاف أسرة.. "الأوقاف" تطلق مشروع صكوك الإطعام في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، انطلاق مشروع صكوك الإطعام لعام 2022 بمحطته بمحافظة الإسكندرية، والذي يأتي في إطار مشروع الإطعام الذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

أوضح المحافظ أن مشروع صكوك الإطعام الذي تم إطلاقه اليوم يستهدف توزيع 3 طن من اللحوم يستفاد بها 3 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ببرج العرب.

قدم المحافظ الشكر إلى وزارة الأوقاف المصرية وثمن على دورها المميز في دعم ورعاية أهالينا البسطاء في جميع محافظات الجمهورية وتوفير حياة كريمة لهم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

أشار إلى أن مشروع "صكوك الإطعام" من أهم مشروعات التكافل المجتمعي الذي يساهم في توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية، كما يوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل للشباب.