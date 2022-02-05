وزير الدفاع اليمني: هذا العام سيشهد نقلة نوعية في المعركة مع مليشيا الحوثي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 07:17 مساءً - منذ 25 دقيقة

أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي السبت، أن عام 2022 سيشهد نقلة نوعية في سير المعركة الوجودية مع مليشيا الحوثي.

وقال الفريق المقدشي، إن الجيش اليمني قادر على صناعة التحولات الوطنية بفضل تضحياته والتفاف كل الشرفاء والأحرار ودعم الأشقاء في التحالف العربي.

ونوّه خلال اجتماع لهيئات ودوائر وزارة الدفاع بالدعم والإسناد الجوي واللوجستي الفاعل الذي تقدمه قوات التحالف العربي، ووقوفها بجانب اليمن وجيشه لاستعادة دولته واستقراره.

وأعرب المقدشي عن إدانته واستنكاره للجرائم الإرهابية والعمليات العدائية التي ترتكبها المليشيات الحوثية والأذرع الإيرانية بحق اليمن، ودول الجوار، وتماديها في استهداف الاعيان المدنية والمطارات والمنشآت الحيوية في دولتي السعودية والإمارات.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني مقتل قيادي بارز بصفوف مليشيات الحوثي خلال المعارك الدائرة في جبهات محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وقال محور تعز بالجيش اليمني، في بيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إن المعارك العنيفة التي تخوضها القوات في جبهة العنين في مديرية جبل حبشي غربي تعز، أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الحوثي بينهم القيادي الميداني المدعو “طلحه عادل النهاري”.

صعدة والحديدة.. الجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر فادحة

ويتزامن ذلك مع إطلاق الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة حرض غربي البلاد على الحدود مع السعودية.

وتُعد هذه التطورات الميدانية تحولا هاما في مسار معركة تحرير شمال اليمن بعيد تغير المعادلة العسكرية وتحرير محافظة شبوة بالكامل، ومديرية حريب في مأرب من قبضة مليشيات الحوثي.