حاكم دبي وملك بلجيكا يبحثان مستقبل الشراكة الاستراتيجية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 07:17 مساءً - منذ 16 دقيقة

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، الملك فيليب، ملك بلجيكا، الذي وصل إلى دولة الإمارات الجمعة، في زيارة عمل يشارك خلالها في احتفالات بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكد الجانبان أهمية نشر قيم السلام والتعاون في المنطقة والعالم، وهي القيم التي طالما أعلتها دولة الإمارات وتعمل، في ضوء سياستها القائمة على الانفتاح والتعايش، على ترسيخها بتشجيع الحوار البنّاء وتهيئة المجال أمام اكتشاف المزيد من قنوات التعاون الهادف إلى تمكين العبور إلى مستقبل أفضل وهو ما يتضح من خلال الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه الدولة منذ أكتوبر الماضي وهو إكسبو 2020 دبي، بما يمثله كمنصة حيوية تلتقي من خلالها 192 دولة للتواصل وتبادل الأفكار من أجل غد ينعم فيه الجميع بأسباب الاستقرار والتقدم والرخاء.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية تضافر الجهود الدولية للتغلب على التحديات المشتركة العابرة للحدود، ومن أبرزها جائحة كوفيد-19، والنظر في تفعيل الأفكار والمبادرات التي تعين على تسريع وتيرة التعافي العالمي، ودعم المجتمعات الأقل حظاً من التنمية للتغلب على تبعات هذه الأزمة العالمية.

كما حضر اللقاء أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، و منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير التسامح والتعايش، نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.