شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما قامت به فرق الإنقاذ لاستخراج الطفل ريان (رسم غيرافيكي) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “الحدث” فيديو لرسم رسم غرافيكي يوضح الطريقة التي يتم فيها إنقاذ الطفل ريان، حيث يظهر حفر جرف موازي للبئر، وكيفية إدخال فريق الإنقاذ وطريقتهم في محاولة الوصول للطفل سالمًا لتفادي حدوث انهيارات.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن الفرق الطبية تقدمت حتى بوابة النفق الذي تم حفره لإخراج الطفل ريان، واستعدت لاستلام الطفل بعد إعلان الوصول إليه خلال دقائق.

وفي مشهد مؤثر ومهيب، تعالت هتافات المئات من المواطنين المغاربة المتواجدين في محيط البئر الذي يشهد عملية محاولة استخراج الطفل ريان، بالتكبيرات بعد إعلان اقتراب الوصول إلى الطفل من قبل فريق الإنقاذ.

وردد المتواجدون هتافات بصوت واحد ” لا إله إلا الله.. وريان حبيب الله”، وسط ترقب وحذر كبير في آخر خطوات العملية التي شارفت على الانتهاء بالوصول للطفل – إن شاء الله-.