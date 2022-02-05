شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. فرق الإنقاذ تعثر على الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على الطفل ريان، وفقا لخبر عاجل نشرته “العربية”.

وفي وقت سابق، وصلت سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقله إلى المستشفى.

وأضافت أن سيارة الإسعاف، تنتظر بطاقم يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، خروج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.

ونقلت وسائل إعلام مغربية أن والدي الطفل ريان يقفان أمام موقع البئر وترقب للحظة إخراج ابنهما من داخل النفق.

ويتابع الملايين حول العالم عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر للمياه “جاف”، بالقرب من مدينة شفشاون شمالي المغرب، وتجري محاولات إنقاذه منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وكان الطفل ريان، خمس سنوات، قد سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة جدا، والتي يصعب النزول فيها.

وأثارت قصة الطفل ريان اهتماماً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقباً كبيراً لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم “أنقذوا ريان” قائمة الأكثر تداولاً في المغرب والعالم العربي.