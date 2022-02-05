شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم السبت أول تعزيزات عسكرية أمريكية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا إلى قاعدة ريزاشو العسكرية في جنوب شرق بولندا، في الوقت الذي تحشد فيه روسيا قواتها على حدود أوكرانيا.

وهبطت في الصباح طائرة صغيرة، تقل ما وصفه مصدر عسكري بولندي بأنه أفراد تسلسل قيادي أمريكي، في مطار ريزاشو-ياسيونكا في الوقت الذي استمرت فيه الاستعدادات في القاعدة القريبة من حدود بولندا مع أوكرانيا لوصول المزيد من القوات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمليات إعداد مكان إقامة مؤقت في بلدة ياسيونكا القريبة في حين شوهد عمال يقيمون سياجا حول المكان.

وقال متحدث عسكري بولندي "حسبما أُعلن، وصلت إلى بولندا العناصر الأولى من مجموعة اللواء المقاتل من الفرقة 82 المحمولة جوا من الجيش الأمريكي".

ويوم الأربعاء أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بنقل قرابة ثلاثة آلاف جندي إضافيين إلى بولندا ورومانيا لحماية شرق أوروبا من تداعيات محتملة لأزمة أوكرانيا.