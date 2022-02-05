شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 في انفجار بسوق مزدحمة في شرق الكونجو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار قنبلة في سوق مزدحمة في مدينة بني شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية اليوم السبت، وذلك بعد أيام من تحذير السفارة الأمريكية في العاصمة كينشاسا من هجوم محتمل.

وقال ناسون مورارا المتحدث باسم شرطة مدينة بني "ندعو السكان إلى التحلي بالهدوء واليقظة".

وقال صحفي من رويترز في مكان الحادث إن الشرطة سارعت بنقل الجرحى في السوق إلى مستشفى محلي تابع لها.

وقال فرانك كاسيسا، الطبيب المعالج في مستشفى شرطة بني، إن أربعة أشخاص أصيبوا في الانفجار وإن حالتهم مستقرة. وأكد أنه لم يسقط أي قتيل.