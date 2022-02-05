شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تدشن احتفالات العيد السبعين لجلوسها على العرش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم السبت الاحتفالات بالعيد السبعين لجلوسها على العرش بدعوة مجموعات من المجتمع المحلي إلى ساندرينجهام مقر إقامتها في شرق إنجلترا.

وسيوافق غدا الأحد اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، وهو الأول لملك بريطاني.

ارتقت إليزابيث (95 عاما) عرش بريطانيا وأكثر من 12 دولة تابعة للتاج من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا عندما توفي والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير شباط 1952، بينما كانت في زيارة لكينيا ضمن جولة خارجية.

عندما اعتلت إليزابيث العرش، كان جوزيف ستالين على رأس الاتحاد السوفيتي السابق، وماو تسي تونج زعيما للصين، وهاري ترومان رئيسا للولايات المتحدة، فيما كان ونستون تشرشل رئيسا لوزراء بريطانيا.

وخلال حكمها تعاقب 14 رئيسا على رئاسة الولايات المتحدة، التقت بهم جميعا باستثناء ليندون جونسون.