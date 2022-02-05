'مخلفات داعش'.. الاستخبارات تضبط كدس عتاد في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن ضبط كدس للعتاد يحتوي على قنابر مدفع في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من خلالها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من ضبط كدس للعتاد في منطقة الزراعة ضمن ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت بمحافظة الانبار يحتوي على كمية من القنابر من مخلفات عصابات داعش الارهابي".



وأشارت إلى "رفع القنابر من قبل خبراء المتفجرات دون حادث يذكر".

