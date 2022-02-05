خلاف المناصب والفراغ الدستوري وقضية ريان في نشرة السومرية

= الكتلة الصدرية تقاطع جلسة التصويت على الرئيس.. وتعلن تجميد المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة.

= بسبب خلاف المناصب.. العراق يوشك على الدخول بفراغ دستوري.. وتحذير من منعطف خطير تمر به البلاد.

= صالح يدعو لكابينة حكومية لاتخضع لضغوط خارجية.. والحكيم يعد التداول السلمي للسلطة السبيلَ الوحيد للإصلاح.

