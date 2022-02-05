انت الان تتابع خبر خلاف المناصب والفراغ الدستوري وقضية ريان في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد صموده لخمسة ايام.. ريان المغربي يقترب من النجاة .. والفريق الطبي يؤكد تعرضه لكسور بليغة.
= الكتلة الصدرية تقاطع جلسة التصويت على الرئيس.. وتعلن تجميد المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة.
= صالح يدعو لكابينة حكومية لاتخضع لضغوط خارجية.. والحكيم يعد التداول السلمي للسلطة السبيلَ الوحيد للإصلاح.
= بسبب خلاف المناصب.. العراق يوشك على الدخول بفراغ دستوري.. وتحذير من منعطف خطير تمر به البلاد.
= صالح يدعو لكابينة حكومية لاتخضع لضغوط خارجية.. والحكيم يعد التداول السلمي للسلطة السبيلَ الوحيد للإصلاح.