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خلاف المناصب والفراغ الدستوري وقضية ريان في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد صموده لخمسة ايام.. ريان المغربي يقترب من النجاة .. والفريق الطبي يؤكد تعرضه لكسور بليغة.
= الكتلة الصدرية تقاطع جلسة التصويت على الرئيس.. وتعلن تجميد المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة.

= بسبب خلاف المناصب.. العراق يوشك على الدخول بفراغ دستوري.. وتحذير من منعطف خطير تمر به البلاد.

= صالح يدعو لكابينة حكومية لاتخضع لضغوط خارجية.. والحكيم يعد التداول السلمي للسلطة السبيلَ الوحيد للإصلاح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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