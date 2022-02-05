معالجة أكثر من ألف مخلف حربي في محافظتين عراقيتين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود اجسام غريبة في قضاء هيت، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد اجراء الكشف تبين وجود مخلفات حربية مختلف الانوع عدد (١٠٠٠) من مخلفات داعش الارهابي".وأضافت، أنه "تمت المعالجة وفق الإجراءات القياسية".

وفي نينوى، أوضح البيان، أنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في المحافظة يفيد بوجود اجسام غريبة في الموصل الايمن - حي الشفاء - قرب تقاطع بن الاثير وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد اجراء الكشف تبين وجود صواريخ راجمة محلية الصنع عدد اثنان من مخلفات المجاميع الارهابية"، مشيراً إلى أنه "تمت المعالجة وفق الإجراءات القياسية".

