الإمارات ترد على موقف للصدر

وقال المستشار الرئاسي الإماراتي والوزير السابق للدولة للشؤون الخارجية، ‏أنور قرقاش، في تغريدة عبر تويتر، إن "موقف السيد مقتدى الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها".وأضاف، أن "التباين في القضايا السياسية طبيعي أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة"، لافتاً إلى أن "منطق الدولة يبني بعكس المنطق الهدام للمليشيات".

والخميس الماضي، أعلن الصدر في تغريدة، رفضه الزج بالبلاد إلى حرب إقليمية عبر استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو حرب اليمن.