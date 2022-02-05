بعد الوصول إليه.. الكشف عن حالة الطفل ريان

وذكر موقع شوف تي في المحلي إن الطفل ريان ”حي يرزق“، مشيرا إلى أنه يعاني من كدمات وإصابات نتيجة سقوطه في البئر.

وكشف الصحفي المغربي محمد أوموسي، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك ، أن ”فحصا طبيا اوليا للطفل ريان أظهر إصابته في الدماغ مع كسور في الرقبة والعمود الفقري“.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن أعمال الحفر اليدوي للوصول إلى الطفل المغربي ريان انتهت، وأن فرق الإنقاذ بصدد إخراجه من البئر التي علق فيها منذ نحو 5 أيام.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مغربية قولها إنه تم الوصول إلى الطفل ريان وإن فرق الإنقاذ تفسح الطريق من أجل إخراجه.

وسقط ريان، البالغ من العمر 5 أعوام، يوم الثلاثاء الماضي، في بئر ضيقة غير مغطاة، بالقرب من منزل العائلة في إقليم شفشاون شمال المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح يوم الأربعاء وتستمر حتى الآن، حيث نجحت الفرق المختصة في تفتيت صخرة كبيرة كانت تعرقل مؤقتاً عملية الوصول إلى الطفل.

