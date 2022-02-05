شكرا لقرائتكم خبر عن قانون العمل يشترط وجود مبرر مشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، في مادته 134، والتي أقرها مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، عدم الجواز لأصحاب الأعمال والعمال علي حد السواء إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مبرر مشروع.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 134 لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 208 من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.