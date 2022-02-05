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شكرا لقرائتكم خبر عن وللنساء دور.. أمهات قرية «ريان» يتطوعن لتقديم الطعام لفرق الإنقاذ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
قامت عدد من النساء بجماعة تمروت بإقليم شفشاون، بتقديم الطعام بشكل تطوعي لفرق الإنقاذ التي تحاول جاهدة إلى حدود الساعة للوصول إلى الطفل ريان العالق بثقب مائى.
وقامت نساء القرية بتحضير الطعام، من أجل إطعام الطاقم الذي يسهر على عملية إنقاذ الطفل، على مدار الساعة، وهي مبادرة لقيت استحسانا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي والحاضرين، رغم الإمكانيات المحدودة لهن.
وعبرت النساء المتطوعات عن تضامنهن بهذه المبادرة عن طواعية، وذلك لإحساسن بالمسؤولية ورغبتهن في التدخل أيضا لتمر عملية الإنقاذ في أحسن الظروف.
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