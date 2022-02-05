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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سيارة إسعاف تصل إلى مكان الطفل ريان برفقة والديه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت وسائل إعلام مغربية أنه في هذه الأثناء، وصلت سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقله إلى المستشفى.
وأضافت أن سيارة الإسعاف، تنتظر بطاقم يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، خروج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.
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